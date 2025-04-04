Советские войска освободили Братиславу
Войска 2-го Украинского фронта освободили Братиславу — не только столицу Словакии, но и крупный узел путей сообщения и мощный опорный пункт обороны немцев на Дунае, сообщает газета «Известия».
«Сегодня, 4 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий», — говорится в газете.
До Великой Победы оставалось ровно 35 дней.
Приказом верховного главнокомандующего наиболее отличившимся соединениям и частям присвоено звание «Братиславских», они также были награждены орденами.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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