Советское правительство заявило о денонсации пакта о ненападении с Японией
Народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов передал японскому послу Сато ноту о желании советского правительства денонсировать пакт о ненападении от 13 апреля 1941 года, пишут «Известия».
«С того времени, когда был заключен Пакт о нейтралитете, то есть с 13 апреля 1941 г., обстановка, таким образом, изменилась в корне. Относительно этого изменения в заявлении, сделанном 5 апреля народным комиссаром иностранных дел Союза ССР В. М. Молотовым японскому послу Н. Сато, говорится: «Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза», — сообщает газета.
До Великой Победы оставалось ровно 34 дня.
В советском правительстве подчеркивают, что это решение связано с третьей статьей пакта, согласно которой стороны должны принять решение о продлении или прекращении действия документа за год до истечения срока документа, рассчитанного на пять лет.
В утренних выпусках американских газет об этом решении сообщили под крупнейшими заголовками через всю первую страницу, сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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