Москва раскритиковала союзников за попытку заключить сепаратный мир в Италии

Иосиф Сталин написал письмо президенту США Франклину Делано Рузвельту. В нем он резко протестовал против переговоров, которые союзники вели с немцами в Швейцарии без участия СССР.

«Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника», — говорится в тексте письма.

При этом Сталин подчеркнул, что никогда не сомневался в честности и надежности Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

До Великой Победы оставалось ровно 32 дня.

Поводом для письма стала так называемая операция «Санрайз» — тайные переговоры представителей США и Великобритании с представителями СС и вермахта о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Инцидент был исчерпан после того, как советское командование было приглашено для участия в подписании капитуляции в этом регионе 26 апреля.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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