На высокобюджетном рынке новостроек Москвы уменьшилось число апартаментов

В Москве за последний год число проектов с апартаментами в элитном и делюкс-сегменте уменьшилось на 33%. В то же время на рынке новостроек массового и бизнес-класса пока сохраняются стабильные показатели. В целом по Москве число проектов, включающих апартаменты, сократилось, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 1 апреля.

В целом по всем сегментам московского рынка наблюдается существенное падение по числу проектов с апартаментами: с 98 в феврале 2024 года до 84 в феврале 2025-го, что составляет 14%.

«Перевод апартаментов в статус квартир — это довольно сложный процесс, требующий внимательного соблюдения всех законодательных норм. Девелоперы должны предоставить полный пакет документов, подтверждающих соответствие объекта всем требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Это включает в себя не только технические характеристики, но и наличие необходимой инфраструктуры. Однако затраченные усилия окупаются», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В массовом сегменте число проектов массовых новостроек, включающих апартаменты, уменьшилось на три проекта: с 18 до 15 с февраля 2024 года по февраль 2025-го. Объем предложения по числу апартаментов упал на 23% — с 2 тыс. до 1,6 тыс.

При этом число проектов, предлагающих апартаменты в бизнес-классе, за год осталось на неизменном уровне — 33. Объем предложения по числу таких лотов достиг 3,8 тыс.

В разрезе премиальных апартаментов предложение по числу проектов сократилось: с 18 в феврале 2024 года до 12 в феврале 2025-го, то есть на треть. По количеству продаваемых объектов сократилось с 530 в феврале 2024-го до 360 в последний зимний месяц этого года.

Сокращение предложения апартаментов на рынке высокобюджетного сегмента составило 33%: количество проектов упало с 27 до 18. Число апартаментов в продаже практически не изменилось за год, сохранившись на уровне около 450 помещений.

«В последнее время на рынке элитной недвижимости наметился четкий тренд: застройщики всё чаще стремятся переводить апартаменты в статус жилья. Квартиры обеспечивают большую юридическую защищенность, включая право на постоянную регистрацию. Это важный фактор для покупателей высокобюджетной недвижимости», — отметила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов добавил, что, несмотря на то что пока решение столичных властей фактически прекратить строительство апартаментов не сильно отразилось на объеме предложения в массовом и бизнес-сегменте, уже в ближайшем будущем покупатели столкнутся с ограниченным выбором в этом формате.

«Это создаст определенные сложности для тех, кто планировал сэкономить на покупке недвижимости в Москве и для кого статус помещения не имел принципиального значения. Возможно, стоит рассмотреть вариант продолжения строительства апартаментов, но исключительно для сдачи в аренду. Это позволило бы снизить напряжение на арендном рынке», — добавил он.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.