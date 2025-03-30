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Трамп не исключил применение военной силы для присоединения Гренландии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применение военной силы для присоединения Гренландии. Соответствующее мнение он выразил 29 марта в интервью телеканалу NBC News.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — заявил Трамп.

По его словам, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это и без применения военной силы, однако не исключил и противоположного варианта развития событий.

Комментируя скандальный инцидент с утечкой данных об американских ударах по Йемену в Signal, Трамп заявил, что не собирается увольнять никого из участников чата. По его мнению, данный скандал — единственное, о чем хочет говорить американская пресса.

Кроме того, американский лидер заявил, что ему всё равно на то, повысят ли автопроизводители цены из-за новых американских пошлин в размере 25%. По его словам, данные меры являются постоянными и он не намерен снова откладывать их введение. Он также добавил, что рассмотрит возможность переговоров по этому вопросу только в том случае, если США предложат «что-то действительно ценное».

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В декабре прошлого года президент Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025 году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.

Американский президент заявил 27 марта, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. При этом он признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

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