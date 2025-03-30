В Приморском крае мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем

В результате ДТП с легковым автомобилем в Приморском крае погиб мотоциклист. Об этом 30 марта сообщила региональная прокуратура.

«Предварительно установлено, что в вечернее время 29 марта 2025 года в районе дома № 20 по улице Центральной в поселке Соловей–Ключ Надеждинского района водитель мотоцикла Honda выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.



Отмечается, что прокуратура района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП. Также ведомство даст оценку законности итогового решения, принятого по результатам проверки.

Телеканал «78» 22 марта сообщил, что в Выборге Ленинградской области мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. По данным издания, от полученных травм он скончался на месте. Уточнялось, что водительских прав у мотоциклиста не было.