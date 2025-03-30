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Эксперт рассказала школьникам о трудностях совмещения работы и учебы

Эксперт Подсухина: работа в школьные годы должна быть без ущерба для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Первый шаг во взрослую жизнь можно сделать без ущерба для здоровья и учебы. Об этом 30 марта рассказала «Газете.Ru» эксперт образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

В России с 14 лет можно официально работать с согласия родителей и с ограничениями. В неделю школьники в возрасте до 16 лет могут трудиться не более 12 часов, а подростки до 18 лет — не более 24. Работы в ночные смены и на опасных производствах для школьников запрещены законом.

Так, продолжила эксперт, общительные подростки могут попробовать себя в работе аниматором, консультантом в магазине или сотрудником общепита. Спортивные ребята могут работать помощниками тренера в секциях, а творческие — пробовать себя в дизайне, копирайтинге. Для тех, кто хорошо разбирается в технологиях, подойдет фриланс или удаленная работа.

«Если хочется развиваться в конкретной сфере, а знаний не хватает, можно взять онлайн-курсы, начать посещать кружки или бесплатные тренинги. Например, если школьник хочет заниматься уже сейчас программированием, пусть займется изучением основ языка Python», — объяснила Подсухина.

Она отметила, что школьникам лучше всего искать работу рядом с домом или школой, чтобы не тратить время на дорогу. В поиске подработки могут помочь родители и знакомые, а также школы, так как многие из них сотрудничают с местными компаниями, предлагающими стажировки для подростков. Для школьника опыт волонтерства также может быть полезен, хоть и не принесет прибыли, добавила специалист.

Подсухина подчеркнула, что для правильного совмещения работы и учебы следует четко планировать время, выделяя часы на уроки, отдых и подработку. Если нагрузка для школьника становится слишком большой, то следует сократить рабочие часы или найти более легкий вариант подработки.

В этот период родителям важно поддерживать подростка и контролировать процесс. Так, они могут ознакомиться с условиями труда, проверить, всё ли соответствует закону, убедиться в безопасности работы. Родителям в таком случае нужно будет помочь ребенку разобраться в трудовом договоре, объяснить основы финансовой грамотности и следить, чтобы работа не нанесла вред здоровью.

«Работа в школьные годы учит ответственности, помогает приобрести полезные навыки и даже может повлиять на будущую карьеру. Но если успеваемость падает, появляется усталость или стресс, возможно, стоит повременить с подработкой. Первый заработок — это важный опыт, но он не должен становиться помехой для образования. Подросткам стоит пробовать свои силы, а родителям — помогать им делать это грамотно и безопасно», — заключила эксперт.

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Эксперт по профориентации и карьерным стратегиям «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова 27 марта рассказала о плюсах и минусах работы на первом курсе. Она отметила, что учебный процесс на первом курсе требует периода адаптации, особенно в условиях новых форматов обучения и больших объемов информации. При неправильном планировании работа может негативно сказаться на успеваемости, а при совмещении студент рискует быстро выгореть, поэтому важно оценивать свои силы и не перегружать себя.

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