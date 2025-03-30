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В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана на острове Кюсю

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Фото: Global Look Press/Richard Atrero de Guzman
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Японское метеорологическое агентство (JMA) повысило уровень опасности извержения расположенного на острове Кюсю стратовулкана Симмоэ с двух до трех (из пяти возможных). Соответствующее предупреждение 30 марта было распространено пресс-службой на сайте JMA.

Согласно данным агентства, крупные выбросы вследствие извержения могут разлетаться на расстоянии до 4 км от кратера вулкана, в связи с чем японское ведомство призвало соблюдать особую осторожность в этой местности.

По информации агентства, увеличение числа вулканических землетрясений, эпицентр которых расположен непосредственно под кратером Симмоэ, наблюдается с 28 марта, а в ночь на воскресенье, 30 марта, было зафиксировано движение пород.

В последний раз извержение Симмоэ, высота которого составляет 1420 м, произошло в 2018 году. Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,6 тыс. м, а раскаленные камни из кратера разлетались более чем на 1 км. Тогда в регионе также действовал третий уровень опасности, что предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

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Агентство ANTARA сообщило 16 марта о произошедшем в Индонезии извержении вулкана Левотоби. По данным агентства, вулкан выбросил пепел на высоту 2 км и власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности. Уточнялось, что извержение случилось после нескольких недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в Восточной Индонезии.

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