Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба требовательного и избалованного актера из Голливуда, с которым никто не хочет иметь дел. Об этом 29 марта заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«В Голливуде это называется Life's Too Short List. Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дел. После этого они исчезают из виду», — написал Сакс на странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Находящийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 1 марта указал на то, что украинский президент предпринимал попытки устроить шоу в Белом доме, которое бы разлетелось по всему миру. По его словам, Зеленский «потерял связь с реальностью».