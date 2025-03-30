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Эксперт рассказала россиянам о действиях мошенников с чужими номерами СНИЛС

Эксперт Леонова: мошенники с помощью СНИЛС крадут чужие аккаунты на «Госуслугах»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мошенники могут использовать номер СНИЛС в сочетании с другими данными в различных схемах. Об этом 30 марта рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Мошенники, используя номер СНИЛС, могут войти в чужой аккаунт на портале госуслуг и заблокировать доступ его владельцу. Затем в личном кабинете они получают доступ к другим данным, например, справкам о доходах. Их можно использовать для увеличения кредитного лимита.

До того, как владелец аккаунта успеет сменить пароль, мошенники могут через авторизацию на «Госуслугах» попасть на другие сайты и оформить несколько кредитов или запросить налоговый вычет через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) на свои счета.

Также мошенники с помощью СНИЛС могут звонить владельцу и, представляясь сотрудниками Социального фонда, выманивать дополнительные данные. Номер СНИЛС мошенники могут использовать для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах, что позволяет мошенникам скрывать следы при проведении нелегальных операций.

«Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм. Если вы пользуетесь услугами конкретного банка для получения зарплаты или пенсии, риски повышаются, так как такие банки с большей вероятностью одобрят кредит», — указала Леонова.

По ее словам, СНИЛС могут запросить в Социальном фонде России (СФР) при оформлении пенсии или получении выписки о страховых взносах. На «Госуслугах» СНИЛС нужен для подтверждения личности и предоставления государственных услуг. Работодателям он нужен при трудоустройстве и для отчислений в СФР. В полиции СНИЛС могут запросить для идентификации, если у вас с собой не будет паспорта, отметила Леонова.

«СНИЛС не проверяют на улице или по телефону. Такие запросы могут быть попыткой мошенничества», -— заключила юрист.

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