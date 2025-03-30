Во Франции назвали неприемлемым вмешательство США в политику инклюзивности

Министерство внешней торговли Франции осудило письмо посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности под угрозой необоснованных тарифов и назвало это неприемлемым вмешательством. Об этом 29 марта сообщила газета Le Figaro.

«Вмешательство США в политику включения французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо», — говорится в заявлении ведомства.

Газета Le Figaro 28 марта сообщила, что правительство США направило письмо нескольким французским фирмам, в котором потребовало как можно скорее отказаться от программ разнообразия, если они хотят продолжить работу с Вашингтоном.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности. В феврале американская кинокомпания Paramount начала пересмотр своего подхода к разнообразию, равенству и инклюзивности среди своих сотрудников на фоне заявлений американского лидера. Кинокомпания также прекратит сбор данных о гендере и разнообразии для многих кандидатов на работу в США.