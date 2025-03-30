Кучеров стал первым в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после забитого гола и трех результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Так, Кучеров набрал 109 очков за 33 заброшенные шайбы и 76 результативных передач и обогнал канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, на счету которого 108 очков.

До конца регулярного чемпионата «Тампе» и «Колорадо» осталось провести по девять игр. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.

Кучеров 26 марта достиг отметки 100 набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ пятый раз за карьеру. Российский хоккеист набирал 100 и более очков в сезонах–2017/18, –2018/19, –2022/23 и –2023/24.