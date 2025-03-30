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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

«Общественное»: в Уманском районе Черкасской области прогремели взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Черкасской области, расположенной в центральной части Украины, раздались звуки взрывов, сообщает в воскресенье, 30 марта, украинский телеканал «Общественное».

«В Уманском районе Черкасской области раздались звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Уманском районе была объявлена в 00:19 мск. В красной зоне также находятся Харьковская, Черниговская, Сумская, Кировоградская, Днепропетровская и Полтавская области.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

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Телеканал сообщил 29 марта о прозвучавших взрывах в Харькове на северо-востоке Украины. В Министерстве обороны России данные о взрывах также не комментировали.

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