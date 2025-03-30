Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
В Черкасской области, расположенной в центральной части Украины, раздались звуки взрывов, сообщает в воскресенье, 30 марта, украинский телеканал «Общественное».
«В Уманском районе Черкасской области раздались звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Уманском районе была объявлена в 00:19 мск. В красной зоне также находятся Харьковская, Черниговская, Сумская, Кировоградская, Днепропетровская и Полтавская области.
Минобороны России данную информацию не комментировало.
Телеканал сообщил 29 марта о прозвучавших взрывах в Харькове на северо-востоке Украины. В Министерстве обороны России данные о взрывах также не комментировали.