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В Крыму группировка войск «Днепр» отработала отражение атак БПЛА и катеров ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Подразделения группировки войск «Днепр» на полигоне на побережье Крыма отработали отражение атак украинских катеров с десантом и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом 30 марта сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в целях исключения воздействия БПЛА, высадки диверсионных групп и вражеского десанта, подразделения группировки войск «Днепр», обороняющие Крымский полуостров, постоянно отрабатывают все виды боя по обороне морского побережья.

При этом по дальним морским рубежам работают танки и артиллерия, на более близких рубежах — 120-миллиметровые минометы, а также в случае высадки противника на побережье его всегда готовы встретить стрелковые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ.

Кроме того, в рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника.

«Задача батальона не допустить высадки противника на побережье Крыма. Батальон выполняет задачу в условиях отсутствия соприкосновения с противником, с плотным применением средств дальнего воздействия, ракетного оружия, БПЛА реактивного воздействия, БПЛА ударного воздействия, разведывательных БПЛА, а также безэкипажных катеров. Батальон противостоит этим воздействиям», — сказал командир стрелкового батальона с позывным Символ.

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В Минобороны РФ 29 марта сообщили, что расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении. В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты использовали осколочно-фугасные боеприпасы.

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