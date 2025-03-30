Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 30 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После чего совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

В Минобороны 28 марта сообщили, что экипажем армейской авиации на вертолете Ми-35М была ликвидирована живая сила и бронетехника ВСУ в приграничье Курской области. Уточнялось, что после удара экипаж выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК.