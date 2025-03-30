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Bild сообщила о 25 пострадавших при пожаре в доме престарелых в Ганновере

Bild: в Ганновере в результате пожара в доме престарелых пострадало 25 человек
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В немецком Ганновере в результате пожара в доме престарелых пострадало 25 человек. Об этом 29 марта сообщила газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

«25 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в северном центре города Ганновер. <...> Первоначально сообщалось о более чем 50 пострадавших», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое других получили серьезные травмы из-за дыма. Медперсонал заметил пожар в одной из комнат дома престарелых днем ​​и сообщил об этом в пожарную часть, уточнил представитель полиции.

По данным сотрудников правоохранительных органов, верхний этаж здания больше не пригоден для проживания, из-за чего персоналу пришлось переселить 16 пострадавших от пожара жильцов в другие комнаты. Согласно информации пожарной службы, в доме престарелых проживает почти 100 человек.

«Полиция начала расследование на месте для выяснения причин пожара. Информации о масштабах ущерба пока нет», — приводит издание слова представителя пожарной службы.

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Телеканал TRT Haber 27 марта сообщил, что жертвами пожара в отеле Kervansaray на горнолыжном курорте Улудаг в Турции стали двое сотрудников. Отмечалось, что возгорание началось ночью по неустановленной причине. При этом отель был закрыт для гостей, так как еще в январе власти нашли в нем ряд нарушений и отказали в выдаче новой лицензии. В момент пожара в здании находилось 12 человек.

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