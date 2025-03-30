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Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Пензенской области

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Фото: t.me/UGIBDD58
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В Городищенском районе Пензенской области в результате ДТП два человека, в том числе подросток, погибли, еще один взрослый и два ребенка пострадали. Об этом 29 марта сообщили в региональной Госавтоинспекции МВД России.

Предварительно установлено, что 29 марта в 19:45 мск на 9-м километре автомобильной дороги Городище – Никольск – Ночка мужчина 1989 года рождения, находившийся за рулем Kia Optima, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

«В результате происшествия пассажиры этого автомобиля, женщина 1987 года рождения и девочка 2011 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще два пассажира этого транспортного средства, мальчик и девочка 2017 года рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что на месте дорожной аварии работают сотрудники полиции.

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В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области 29 марта сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей на 57-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск погиб 22-летний водитель Volkswagen Polo, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Auris, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Водитель Toyota Auris и его 13-летний пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

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