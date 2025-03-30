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В ХАМАС согласились на предложение Египта и Катара по прекращению огня в Газе

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Палестинское движение ХАМАС согласилось на полученное два дня назад от Египта и Катара предложение по прекращению огня в секторе Газа, заявил в субботу, 29 марта, лидер движения Халиль аль-Хайя.

«Мы согласились с предложением, которое получили два дня назад от посредников в Египте и Катаре», — сказал он в видеообращении.

Лидер ХАМАС также выразил надежду, что военные силы Израиля не будут чинить препятствия и не помешают реализации достигнутых посредниками условий. По его словам, палестинская группировка не будет разоружаться до тех пор, пока существует израильская оккупация.

Затишье или буря: ХАМАС обсуждает с посредниками прекращение огня в Газе
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Телеканал Asharq 28 марта сообщил, что делегации Египта и Катара проводят переговоры с радикальным движением ХАМАС и Израилем об обмене пленными и временном перемирии в секторе Газа. В ходе них был сформулирован договор, который включает в себя освобождение пяти израильских заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней в секторе Газа.

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