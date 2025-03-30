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В Гидрометцентре спрогнозировали сухую погоду в Москве 30 марта
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В Гидрометцентре спрогнозировали сухую погоду в Москве 30 марта

Гидрометцентр: в Москве 30 марта ожидается облачная и сухая погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 30 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до –2.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 марта сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5–6 градусов. Он добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается.

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