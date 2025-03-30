Один человек пострадал в результате возгорания на парковке в Красноярске
В Красноярске в результате возгорания на подземной парковке многоквартирного дома пострадал мужчина. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС.
«Произошло возгорание на подземной парковке многоквартирного жилого дома по улице Бограда. В результате повреждено четыре автомобиля на площади 20 кв. м. <...> Пострадал мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники МЧС спасли четырех человек, среди которых был один ребенок. Самостоятельно удалось эвакуироваться 52 людям, в том числе 12 детям. На месте происшествия работают 15 единиц техники и 50 сотрудников МЧС.
Пожар локализован, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Приморске Ленинградской области 27 марта в результате пожара в многоквартирном доме пострадали три человека. Женщина получила ушибы и переломы конечностей при падении с третьего этажа, у ребенка и еще одного взрослого зафиксировали отравление газом средней степени.