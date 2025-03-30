Трамп обсудил с президентом Финляндии покупку ледоколов
Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Финляндии Александром Стуббом покупку ледоколов. Об этом 29 марта сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.
«Президент Стубб и я рассчитываем укрепить партнерство между Соединенными Штатами и Финляндией, что включает в себя покупку и разработку большого количества крайне необходимых США ледоколов», — говорится в сообщении.
Трамп также назвал Стубба «хорошим игроком» в гольф в ходе игры в Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде.
Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 21 февраля на полях Форума будущих технологий рассказал «Известиям», что РФ на протяжении десятилетий использует атомный ледокольный флот, серьезно опережая США. По его словам, у Соединенных Штатов два ледокола, нет атомных ледоколов.