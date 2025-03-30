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Канцлер Австрии Штокер утвержден главой Австрийской народной партии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
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Новым главой Австрийской народной партии (АНП) по итогам ее съезда утвержден канцлер Австрии Кристиан Штокер. Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в пресс-службе АНП в соцсети Х (бывш. Twitter).

По итогам голосования Штокер заручился поддержкой 98,42% делегатов. Его заместителем избрана депутат Европарламента и представительница отделения партии в Тироле на западе Австрии Софи Кирхер.

«Я обещаю, что буду вносить свой вклад не только как федеральный канцлер, но и как председатель партии, чтобы направить Австрию в светлое будущее и сделать всё необходимое для страны», — написал Штокер в своем аккаунте в Х.

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Карл Нехаммер сообщил 4 января, что покинет посты канцлера Австрии и главы АНП после провала переговоров о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре. После его отставки Штокер временно руководил партией, пишет «Газета.Ru».

Газета Die Presse 3 марта сообщила, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге лидера АНП Кристиана Штокера в качестве канцлера. В материале уточнялось, что Штокер возглавит правительство, сформированное из трех политических сил: правоцентристской Австрийской народной партии (OVP), Социал-демократической партии (SPO) и «Новой Австрии и Либерального форума» (NEOS).

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