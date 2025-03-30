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Мужчина пострадал при пожаре в ресторане в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате пожара в ресторане в одном из районов Санкт-Петербурга пострадал мужчина, сообщает в пятницу, 29 марта, пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС города.

По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу Василеостровский район, улица Кораблестроителей, дом 32 поступило в 21:55. Выяснилось, что возгорание площадью 20 кв. м произошло на кухне расположенного там ресторана.

Пожар был ликвидирован в 22:12, из опасной зоны спасатели эвакуировали 11 человек, среди которых шестеро детей. В результате происшествия пострадал один мужчина, сейчас он доставлен в медицинское учреждение.

Уточняется, что в ликвидации пожара были задействованы три единицы техники МЧС, а также 15 человек личного состава.

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В Приморске Ленинградской области 27 марта в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого пострадали двое взрослых и ребенок. Тогда уточнялось, что женщина получила ушибы и переломы конечностей при падении с третьего этажа. В свою очередь, у ребенка и еще одного взрослого зафиксировали отравление газом средней степени.

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