Сыгравший в «Основном инстинкте» актер Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет
Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт», скончался в возрасте 86 лет. Об этом 29 марта сообщила The Mirror.
«С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине нашего отца, Дэниса Лероя Арндта. Он мирно скончался в своей постели в своем любимом доме-хижине в Эшленде, штат Орегон, где он прожил почти 50 лет», — приводит издание слова его семьи.
Дэнис Арндт родился 23 февраля 1939 года. До начала актерской карьеры он участвовал во Вьетнамской войне, был награжден медалью «Пурпурное сердце» и медалью «За заслуги» как пилот вертолета армии США. После войны окончил Вашингтонский университет и дебютировал в театре.
Арндт также снялся в ряде других фильмов и сериалов, в частности, «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Снайпер 3», «Коломбо» и «Сверхъестественном». Последними его работами в кино стали стали роли в сериале «Как избежать наказания за убийство» (2018 год) и короткометражном фильме 2023 года «Переделать».