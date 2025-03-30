Шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по территории ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом 29 марта сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
По его данным, агрессия со стороны киевского режима была осуществлена в Центрально-Городском районе Горловки. Противник применил ствольную артиллерию кассетного типа. Среди пострадавших — три женщины, мужчина, а также мальчик 2012 года рождения, который получил ранения средней степени тяжести. Глава региона заявил, что им оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, в поселке Днепроэнергия Великоновоселковского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил еще один мирный житель.
Кроме того, по данным Пушилина, в Горловке были повреждены семь частных жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры. ВФУ совершили около 10 вооруженных атак, в которых применялись в том числе ствольная артиллерия кассетного типа и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Пушилин 28 марта сообщил о том, что в результате атаки дрона-камикадзе вооруженных формирований Украины (ВФУ) на автомобиль пострадал мирный житель. По информации главы региона, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждения также получили четыре автомобиля.