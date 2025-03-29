Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В городе Харьков на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом 29 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что взрывы произошли в центре города.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Телеканал сообщил 29 марта о прозвучавших на фоне воздушной тревоги взрывах в Киеве и Сумах. В Министерстве обороны России данные о взрывах также не комментировали.