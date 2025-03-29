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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

«Общественное»: в Харькове прогремели взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В городе Харьков на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом 29 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что взрывы произошли в центре города.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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Телеканал сообщил 29 марта о прозвучавших на фоне воздушной тревоги взрывах в Киеве и Сумах. В Министерстве обороны России данные о взрывах также не комментировали.

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