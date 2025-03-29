Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля заявила о начале новой операции в секторе Газа
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО
Общество
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в подмосковном Мисайлово задержан
Мир
В Польше прошли протесты предпринимателей против закрытых границ с Белоруссией
Мир
Начался процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян
Происшествия
На севере Москвы пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома
Мир
Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания помощи
Происшествия
Бизнесмена убили в подмосковном Мисайлово
Мир
В минобороны Украины анонсировали создание в стране космических войск
Общество
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о неизвестном вирусе
Мир
СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа
Мир
В Дании заявили о планах закупить сотни морских мин для усиления обороноспособности
Армия
В Минобороны заявили о наращивании ВСУ количества атак на энергоинфраструктуру РФ
Мир
Экс-посол Украины заявил о проигрыше Киева и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде
Мир
СМИ узнали о подписании Хегсетом документа о сокращении штата минобороны США

Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала

0
EN
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил реорганизировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. Об этом 29 марта сообщается на сайте ведомства.

«Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Пентагон будет искать возможности для автоматизации, что приведет к уменьшению числа штатных позиций. Гражданским служащим предложат возможность добровольного выхода на пенсию досрочно. На данный момент в Пентагоне насчитывается около 900 тыс. гражданских работников.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в меморандуме Хегсета не указан конкретный процент увольнений в министерстве обороны, в нем подчеркивается необходимость серьезных изменений, «чтобы подготовить министерство к сдерживанию противников и борьбе за мир».

Дыхание рецессии: почему рухнул американский фондовый рынок
Администрация Трампа готова допустить в США экономический спад — чем быстрее, тем лучше

Телеканал NBC сообщил 25 марта о росте числа ищущих работу госслужащих из-за сокращений департаментом эффективности правительства. Экономист сайта Indeed Кори Штале рассказал, что подобного не происходило после президентской инаугурации и назначений в администрацию. За февраль число публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США взлетело на 60 процентных пунктов, уточнил он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025