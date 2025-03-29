Пентагон пересмотрит численность гражданского персонала
Глава Пентагона Пит Хегсет поручил реорганизировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. Об этом 29 марта сообщается на сайте ведомства.
«Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Пентагон будет искать возможности для автоматизации, что приведет к уменьшению числа штатных позиций. Гражданским служащим предложат возможность добровольного выхода на пенсию досрочно. На данный момент в Пентагоне насчитывается около 900 тыс. гражданских работников.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что в меморандуме Хегсета не указан конкретный процент увольнений в министерстве обороны, в нем подчеркивается необходимость серьезных изменений, «чтобы подготовить министерство к сдерживанию противников и борьбе за мир».
Телеканал NBC сообщил 25 марта о росте числа ищущих работу госслужащих из-за сокращений департаментом эффективности правительства. Экономист сайта Indeed Кори Штале рассказал, что подобного не происходило после президентской инаугурации и назначений в администрацию. За февраль число публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США взлетело на 60 процентных пунктов, уточнил он.