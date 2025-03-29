Минпромторг расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, с которых в России взимается повышенный транспортный налог из-за их стоимости. Об этом 29 марта сообщили на сайте министерства.
В обновленный перечень вошли 555 моделей стоимостью свыше 10 млн рублей, из которых 252 модели — свыше 15 млн рублей.
Помимо традиционных Audi, Bentley, BMW, Aston Martin, Mercedes-Benz, Land Rover, Rolls-Royce и других люксовых автомобилей в нем содержатся и китайские машины — Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank.
Ранее, 10 марта, Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что средняя цена на новый корейский автомобиль в России в феврале 2025 года достигла 5,1 млн рублей. По сравнению с февралем прошлого года (1,7 млн рублей) средняя цена корейского автомобиля с пробегом снизилась на 8,3%.