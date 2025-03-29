В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в продуктовой тележке
В Санкт-Петербурге задержали 77-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были фрагменты человеческого тела. Об этом 29 марта сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.
Следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Как сообщил источник «Известий», убитая женщина 1961 года рождения является хозяйкой квартиры, в которой произошло убийство.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данным ведомства, квартира, в которой проживал задержанный, находится в том же подъезде. В ней также найдены части человеческого тела.
«По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, для установления причины смерти потерпевшей», — говорится в Telegram-канале регионального СК.
Ранее, 1 марта, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).