Бывший коллега рассказал о характере подозреваемого в убийстве девочки под Тверью
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- Бывший коллега рассказал о характере подозреваемого в убийстве девочки под Тверью
Мужчина, которого подозревают в убийстве девочки в Тверской области, казался спокойным человеком. Об этом 29 марта заявил в беседе с «Известиями» сотрудник пилорамы Магомед Закриев, где ранее работал задержанный.
Прораб рассказал, что 34-летний мужчина около месяца назад приступил к работе на другом участке и переехал туда. Тем не менее некоторое время спустя он вернулся на прежнюю базу.
«Впечатление о нем, что могу сказать, не сказать, что человек способен на подобное. Вроде как спокойный человек», — объяснил Закриев.
Ранее 29 марта тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта в районе деревни Рязаново, нашли в лесном массиве в районе СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 34-летний житель Калининского муниципального района.