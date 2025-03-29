Белоруссия направит отряд МЧС в Мьянму для оказания помощи
Белоруссия получила запрос властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения. Спецотряд МЧС планирует вылететь вечером в субботу. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба белорусского министерства.
«По поручению главы государства республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС готовится убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что всего в место назначения отправятся 66 спасателей, четыре поисковые собаки и четыре единицы техники со специализированным оборудованием.
В этот же день более 100 российских спасателей прибыли в Мьянму для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему от землетрясения. Уточнялось, что два самолета МЧС России приземлились в аэропорту города Янгон для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
Власти Мьянмы также сообщили о повреждении нефтепроводов и ЛЭП из-за землетрясения. О последствиях землетрясений «Известиям» рассказал заместитель председателя Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский. По его словам, серьезные повреждения получили автомагистрали.
В результате землетрясения в Мьянме погибли более 1,6 тыс. человек. Еще 3,4 тыс. получили ранения. В стране объявлен режим ЧП в связи со случившимся.
В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.