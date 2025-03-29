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Экс-советник президента США предупредил Трампа об угрозе тюремного заключения

Бэннон: Трамп сядет в тюрьму в случае победы демократов на выборах в 2028 году
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Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth
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Президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме в случае победы на следующих президентских выборах кандидата от Демократической партии. Об этом 29 марта заявил бывший советник главы государства Стив Бэннон.

«Не дай бог, если мы не победим в 2028 году, президент Трамп сядет в тюрьму», — приводит его слова издание The Hill.

Бэннон напомнил, что уголовные дела, возбужденные в отношении Трампа, были фактически прекращены, когда он занял пост президента. Бывший советник не уточнил, по каким обвинениям Трампа могут отправить в тюрьму.

Он также предупредил, что демократы попытаются отстранить Трампа от должности, если они «вернут» себе палату представителей в следующем году.

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27 марта Трамп заявил о необходимости проверки судебной системы страны, назвав суды Вашингтона и Нью-Йорка самыми коррумпированными и радикальными.

21 января газета The New York Post сообщила об освобождении первых участников штурма Капитолия в 2021 году. После своей инаугурации Трамп подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников события. 12 января стало известно о том, что специальный прокурор Джек Смит завершил свою работу по двум уголовным расследованиям о подлоге финансовых документов в отношении Трампа и ушел в отставку.

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