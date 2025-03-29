Сийярто указал на важность договоренностей между РФ и США для Украины
Договоренности между РФ и США станут решающими при урегулировании конфликта на Украине и будут приняты всеми другими заинтересованными сторонами, включая Киев. Об этом 29 марта сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он уточнил, что Соединенные Штаты параллельно ведут переговоры с Россией и Украиной, однако главную роль должны сыграть именно соглашения между Москвой и Вашингтоном.
Глава МИД Венгрии в интервью на YouTube-канале Ultrahang отметил, что, говоря об американо-российском соглашении, очевидно, что американцы постоянно ведут переговоры с украинцами, которые так или иначе участвуют в этом процессе. Он также добавил, что никто не будет в силах пойти против российско-американского соглашения.
Сийярто уверен, что Евросоюз, чьи лидеры продолжают поддерживать конфликт на Украине, также будет вынужден согласиться с этими договоренностями. В настоящее время Брюссель исключен из переговоров между Россией и США по вопросам Украины.
Член сената Берлина Гуннар Линдеманн 26 марта заявил «Известиям», что российско-американские переговоры по Украине в Эр-Рияде стали первым шагом на пути к восстановлению мира в Европе. Линдеманн подчеркнул важность поддержки инициативы со стороны ЕС. По его словам, это пойдет на пользу в первую очередь самим европейским странам.