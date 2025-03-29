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Имамоглу предложил турецким властям провести суд над ним в прямом эфире

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Суд над арестованным мэром Стамбула Экремом Имамоглу должен пройти в прямом эфире телеканала TRT. Об этом 29 марта заявил лидер турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель.

«Передаю исторический вызов [президенту Турции Тайипу] Эрдогану от Имамоглу. Мэр Экрем [Имамоглу] говорит, что не виноват. Если ты доверяешь себе, предлагаю провести суд в прямом эфире на телеканале TRT», — передал слова Имамоглу политик.

29 марта в Стамбуле оппозиция организовала масштабный митинг в поддержку арестованного мэра. В протесте приняли участие жена, родители и дети Имамоглу. Газета Gazete Oksijen сообщает, что НРП организовала сбор подписей за освобождение экс-мэра, которого сама партия чуть раньше выдвинула кандидатом на возможных досрочных выборах президента Турции в 2028 году.

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Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника.

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