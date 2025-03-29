Конюхов завершил переход через два океана на 144-й день из-за поломок лодки
Российский путешественник Федор Конюхов завершил переход через два океана на 144-й день из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения лодки «Акрос». Об этом 29 марта он заявил в своем Telegram-канале.
«К текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом», — заявил он.
Конюхов пояснил, что в случае шторма лодку не получится удерживать на заданном курсе, что приведет к переворотам и критическим повреждениям.
В ближайшие дни лодку путешественника попробуют поднять. Если это не удастся сделать, то Конюхов проведет консервацию всех систем, и она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем Iridium Rock Star для возможной буксировки в порт.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что Конюхов провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос». Отмечалось, что ему потребуется пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан, чтобы достичь берегов Западной Австралии. Плавание было рассчитано примерно на 200 дней.
В июле прошлого года, Конюхов поставил мировой рекорд, осуществив дрейф на одиночной полярной станции СП-24 в районе Северного полюса почти за 21 день.