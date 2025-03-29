Мастера газовой службы арестовали в Махачкале по делу о взрыве в многоэтажке
Мастера газовой службы арестовали в Махачкале по делу о взрыве в многоэтажке. Об этом 29 марта сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Фигурант подозревается в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Сотрудника газового хозяйства задержали 27 марта по причине предположительного бездействия и неисполнения должностных обязанностей, что привело к причинению вреда здоровью местных жителей.
Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале произошел 25 марта. В мэрии города заявили, что здание, где случился инцидент, еще не введено в эксплуатацию, поэтому там не должны были находиться жители. Как сообщил главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов, газовое оборудование в доме не соответствовало требованиям и не состояло на учете.
СУ СК РФ по республике возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Следствие сообщило, что при взрыве пострадала женщина, она получила тяжелые ожоги, ее госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. По последним данным, количество раненых достигло четырех человек.