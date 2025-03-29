В Саратове из-за неисправности экстренно приземлился пассажирский самолет
Самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Гагарин в Саратове из-за неисправности. Об этом 29 марта сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.
«Днем 29 марта 2025 года воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что самолет приземлился успешно, не получив повреждений, а пассажиры не пострадали.
Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Правоохранители осматривают место происшествия и проводят другие мероприятия, которые помогут установить обстоятельства случившегося.
В аэропорту Минеральных Вод 27 марта произошло возгорание шасси при посадке грузового самолета Ан-124 «Руслан». На борту воздушного судна был экипаж из восьми человек, они не пострадали. Огонь потушили силами аэропорта.