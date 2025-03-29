Матвиенко указала на ценность дружеских отношений России и Туркмении

Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения между Россией и Туркменией. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей» в Аркадаге.

Она напомнила, что в мае текущего года исполняется 30 лет со дня подписания соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области культуры, образования и науки.

«За это время наши государства наладили эффективные постоянные контакты в гуманитарной сфере», — отметила Матвиенко, ее слова зачитала заместитель председателя Совфеда Инна Святенко, текст приветствия приводит ТАСС.

Председатель Совфеда также подчеркнула важность конференции в свете того, что ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия по инициативе Туркмении, а также на фоне быстрых изменений в мире. По ее словам, дети являются главным богатством страны, их образование и здоровье должны быть в центре внимания общества.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в России уделяется внимание вопросам поддержки семьи и детства. Она подчеркнула приоритет государственной социальной политики в повышении престижности многопоколенных и многодетных семей, что важно для формирования здорового общества и гармоничного воспитания детей.

Посол РФ в Туркмении Иван Волынкин 10 февраля сообщил об уважении Москвой внешнеполитического курса Ашхабада. Он добавил, что отношения России и Туркмении всегда выстраивались на основе совместной истории, уважения и взаимной выгоды. Он отметил близость подходов двух стран к главным международным и региональным проблемам, а также решимость государств углублять сотрудничество по обеспечению безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 31 декабря 2024 года заявил, что отношения России и Туркмении успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. По его словам, лидеры стран продолжат конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повесткам дня.