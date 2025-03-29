Глава ДНР сообщил о боях в окрестностях Красноармейска
Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска. Об этом 29 марта сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«[Бои идут] уже в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении [поселка] Котлино», — заявил он в интервью «РИА Новости».
При этом глава ДНР отметил, что украинские войска предпринимают попытки контратак на этом направлении, точно так же, как и на подступах к Дзержинску, уточнила «Газета.Ru».
Ранее, 21 марта, в Минобороны сообщили об уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении зоны проведения СВО расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр». Удар был нанесен с помощью реактивных термобарических снарядов.