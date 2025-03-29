Главы МИД стран Северной Европы поддержали Данию после визита Вэнса в Гренландию
Министры иностранных дел Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии выразили поддержку Дании на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию. С таким заявлением главы МИД выступили 29 марта.
«Швеция и Дания — друзья, соседи и союзники. Мы тесно сотрудничаем для укрепления безопасности в Арктике и НАТО. Гренландия является частью Дании и частью НАТО, а также важной территорией для защиты НАТО», — написала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в соцсети X.
Со словами поддержки выступили главы дипломатических ведомств Финляндии и Исландии Элина Валтонен и Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде в соцсети X подчеркнул, что Норвегия поддерживает и уважает территориальную целостность Дании.
28 марта Вэнс заявил, что власти Дании не предпринимают достаточных усилий в отношении Гренландии на фоне заинтересованности Китая и России в регионе. Он отметил, что администрация США опасается за безопасность острова, и подчеркнул, что под защитой Америки Гренландии будет лучше.
Ранее, 26 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности.