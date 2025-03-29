Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 13
Число жертв в результате землетрясения в Таиланде возросло до 13 человек. Об этом 29 марта сообщила газета Thairath.
По данным столичной полиции, больше всего людей — восемь человек — погибли в результате обрушения строящегося здания управления генерального аудитора на севере Бангкока. Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция.
Согласно информации газеты, на данный момент известно о 10 пострадавших. Еще 118 человек числятся пропавшими без вести.
На территории соседней с Таиландом Мьянмы 28 марта произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Впоследствии подземные толчки зафиксировали в Бангкоке и его окрестностях, позже в городе был объявлен режим ЧП. Посольство РФ в Таиланде сообщило, что не получало сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах.