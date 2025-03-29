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Карта спецоперации на Украине 29 марта

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Пантелеймоновка в ДНР, а «Днепр» — Щербаки в Запорожской области.

В зоне действия Южной группировки войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 военных, танк, бронированную машину HMMWV производства США, пять автомобилей и склад боеприпасов. На направлениях, где работает группировка «Днепр», украинская армия потеряла более 70 человек, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль.

Кроме того, российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и пункты управления беспилотниками, склады со снарядами и места расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 283 вертолета, 601 зенитный ракетный комплекс, 23 064 орудия полевой артиллерии и минометов, 22 569 танков и других боевых бронированных машин, 48 952 беспилотных летательных аппарата, 33 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

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