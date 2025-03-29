Мирный житель подорвался на мине в Суджанском районе Курской области
В Суджанском районе Курской области мирный житель пострадал в результате подрыва на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что инцидент произошел 28 марта между селами Борки и Плехово. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии.
«Врачи сделают всё и даже больше, чтобы спасти его жизнь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио главы Курской области сообщил 28 марта, что в Льговском районе 30-летний тракторист при проведении полевых работ получил ранение в результате наезда на взрывное устройство ВСУ. По его словам, жизни мужчины ничего не угрожает.