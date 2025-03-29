Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом со столицей Мьянмы
Рядом со столицей Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,1. Информация об этом 29 марта появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр находился в 19 км юго-западнее Нейпьидо. Очаг располагался на глубине 10 км.
Ранее 29 марта сообщалось о том, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек, еще 2,4 тыс. получили ранения. В стране объявлен режим ЧП в связи с землетрясением.
В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.