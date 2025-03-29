WSJ назвала геополитическую неактуальность причиной нелюбви Трампа к Европе

Команда главы Белого Дома Дональда Трампа считает, что Европа геополитически неактуальна, экономически упадочна, морально разлагается и демографически обречена. Об этом 28 марта заявила газета The Wall Street Journal, проанализировав причины ухудшения отношений между США и европейскими странами.

«Лидеры MAGA (Make America Great Again — лозунг движения Трампа «Вернем Америке былое величие») считают, что [европейский] континент геополитически неактуален, экономически упадочен, морально разлагается и демографически обречен из-за падения рождаемости», — говорится в материале.

Кроме того, в статье рассматриваются исторические связи между двумя регионами. Еще в XVIII веке «презрение американцев к высокомерию европейцев» сочеталось с презрением Европы к «вульгарности и материализму» США.

Ситуация изменилась после Второй мировой войны, когда трансатлантические отношения значительно улучшились. Однако «исчезновение общего врага» в конце холодной войны «вывело на поверхность» напряженность между США и Европой, уточнило издание.

«Антиевропеизм Трампа отчасти является выражением давнего разочарования США, особенно по поводу неравного бремени расходов на оборону в рамках НАТО», — пишет издание.

Как указала The Wall Street Journal, американские консерваторы давно утверждают, что Европа может позволить себе щедрые социальные пособия только благодаря тому, что США обеспечивают ее безопасность.

Как рассказал в конце февраля кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев «Известиям», если США введут таможенные пошлины в 25% на европейские товары, это приведет к тому, что экономическое положение Европы ухудшится. Кроме того, такое решение американской стороны вызовет определенное напряжение в торговле между Соединенными Штатами и Францией, уточнил он.