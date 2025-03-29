Премьер Саксонии призвал обсудить смягчение антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал отказ Германией и другими странами Евросоюза (ЕС) обсуждать смягчение санкций в отношении России. Об этом 29 марта сообщила газета Zeit-Online.

«Постоянная дискуссия о том, какие из этих санкций, возможно, оказывают более пагубное влияние на нас, чем на Россию, должна быть возможна. Но этого не происходит», — отметил политик.



По его словам, властям ФРГ следует обратить внимание на то, что санкции в отношении РФ ослабляют Германию. Однако при этом в Берлине не обсуждают варианты ослабления ограничительных мер.



Кречмер предположил, что лидер Христианско-демократический союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заняв эту должность, сможет провести разговор с президентом России Владимиром Путиным о смягчении санкций. Для этого, по мнению политика, Берлин сначала должен выработать свою позицию, чтобы иметь возможность предложить Москве конкретные меры.



Ранее, 21 марта, премьер-министр Саксонии выразил надежду на возобновление сотрудничества между Россией и Германией. Кречмер заявил, что без России не удастся создать безопасные условия на европейском континенте.