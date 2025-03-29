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Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы

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Фото: TASS/Bay Ismoyo
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Замглавы Минобороны России Александр Фомин встретился с руководством Мьянмы и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом 29 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В рамках визита в столице Мьянмы Нейпьидо состоялись переговоры замминистра обороны Александра Фомина и главы государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министра страны старшего генерала Мин Аун Хлайна», — говорится в сообщении министерства.

Фомин отметил, что прошедшая встреча стала отличной возможностью обсудить актуальные вопросы о партнерстве двух стран. Хлайн, в свою очередь, напомнил, что в 2025 году исполняется 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой, за это время государства выстроили успешное многоотраслевое сотрудничество, которое приносит результаты.

В Минобороны указали, что визит делегации ведомства в республику завершился.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов 5 марта на встрече с Мин Аун Хлайном заявил, что министерство настроено на полную реализацию договоренностей с Мьянмой. У ведомств двух стран широкая повестка взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, что доказывает высокий уровень доверия, сложившийся между Москвой и Нейпьидо, добавил он.

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