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В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

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Фото: СУ СК РФ
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Пособника террористов, экстрадированного из Египта, заключили под стражу в Ингушетии. Об этом 29 марта сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, с июня по октябрь 2023 года фигурант предоставлял членам незаконного вооруженного формирования жилье в поселке Троицкое Сунженского района Ингушетии для скрытого проживания, после чего уехал из страны.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 («Пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации»).

«После совершенных преступлений фигурант скрылся за пределами Российской Федерации, в связи с чем ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического характера, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — указано на сайте ведомства.

На данный момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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В УФСБ России по Херсонской области сообщили 25 марта, что в регионе задержана женщина по подозрению в оправдании терроризма. Она разместила на своей странице в социальной сети публикации, в которых содержатся призывы к совершению государственной измены и дезертирства. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств ее деятельности и выявления преступных связей.

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