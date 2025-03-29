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«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С
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«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С

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Фото: Ростех
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Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С от госкорпорации «Ростех». Об этом 29 марта говорится в Telegram-канале компании.

«Первые в этом году Су-35 направлены в войска. Самолеты изготовлены нашей Объединенной авиастроительной корпорацией и уже совершили перелет на аэродром базирования», — говорится в сообщении «Ростеха».

В госкорпорации рассказали, что Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями, цифровой системой навигации и управляемым вектором тяги. Самолет имеет улучшенные летно-технические и маневренные характеристики.

«Летчики высоко оценивают характеристики Су-35С. Истребители оснащены передовым вооружением и информационно-прицельными системами большого радиуса действия», — отметил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Он обратил внимание, что Су-35С предназначены для ударов по наземным и надводным целям в любое время суток, в том числе в сложных погодных условиях. Важно, что истребитель можно использовать на большом расстоянии от аэродрома базирования.

Самолеты прошли все заводские испытания, и технический состав принял их. Кроме того, летчики Минобороны России протестировали эти воздушные суда в разных рабочих режимах.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха отметил, что первоочередная задача — ускорять изготовление военной продукции, на которую есть большой спрос. Это касается в первую очередь самолетов Су-34, Су-35 и Су-57, выпуск каждой из этих модификаций в 2025 году планируется увеличить. Для этого ОАК будет расширять производство, добавил он.

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В феврале ОАК передала первые двигатели ПД-8 в Комсомольск-на-Амуре для летных испытаний регионального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Устройство было изготовлено на предприятии «ОДК-Сатурн». Его силовая установка создавалась с учетом производства более мощного ПД-14, уточнили в «Ростехе».

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