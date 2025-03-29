В Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений
За три дня в селе Хомутово Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений. Об этом 29 марта сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Благодарен студентам-спасателям Иркутского, Зиминского и Саянского городских отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они оказывали адресную помощь жителям домов, которые были подтоплены», — написал он в своем Telegram-канале.
Кобзев уточнил, что работы по откачке воды проводились в домах, расположенных на улицах Терновая, Тепличная, Сибирская, Изумрудная и Владимирская.
Губернатор добавил, что сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области продолжат мониторинг ситуации до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации. При этом с 29 марта по 4 апреля ожидается потепление и активное таяние снега.
Кобзев сообщил 23 марта, что в Иркутской области были подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Оперативные службы продолжают круглосуточную работу в пострадавших районах.